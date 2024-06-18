اخبار اليورو.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي تركيا وجورجيا (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين جماهير منتخبي تركيا وجورجيا قبل المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، المقامة في ألمانيا.

وتراشق مشجعو منتخبي تركيا وجورجيا بقوارير المياه وغيرها من المواد إضافة إلى تشابك بالأيدي بين بعضهم في المنطقة الفاصلة في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، وذلك في الدقائق التي سبقت المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.