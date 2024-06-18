تركيا تحقق فوزا تاريخيا في يورو 2024

وأحرز ثلاثية تركيا كل من المدافع ميرت مولدر، وأردا غولر لاعب خط وسط ريال مدريد، والمهاجم كريم أكتورك أوغلو، في الدقائق (25، 65، 90) على الترتيب.بينما سجل المهاجم الجورجي جيورج ميكوتادزي هدف منتخب بلاده الوحيد بحلول الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية.وحقق منتخب تركيا أول فوز له في المباريات الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ومن جهة أخرى ألحق الهزيمة بنظيره الجورجي في أول مباراة له في نهائيات بطولة القارة العجوز.وحصد المنتخب التركي نقاط المباراة الثلاث وتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة (F) لبطولة "يورو 2024"، بانتظار المباراة الثانية التي ستجمع منتخبي البرتغال والتشيك، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة ليبتزيغ الألمانية، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.