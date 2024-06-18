بخماسية.. الزوراء يتغلب على كربلاء في دوري النجوم

وشهد ملعب الزوراء مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النوارس بخمسة اهداف مقابل هدفين لكربلاء وسجل اهداف الزوراء كل من علاء عباس في الدقيقة 17 وكريستوفر جون في الدقيقة 18 وكاظم رعد بالدقيقة 61 ولؤي العاني في الدقيقة 84 وحسن عبد الرحيم في الدقيقة 87، اما اهداف كربلاء فسجلهما اللاعب سجاد رعد في الدقيقة 16 ومحمد اوتارا في الدقيقة 41.وبهذا الفوز اصبح الزوراء بالمركز الثاني برصيد 66 نقطة اما كربلاء فبات بالمركز 15 برصيد 33 نقطة.