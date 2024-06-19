رفقاء مودريتش يواجهون ألبانيا.. جدول مباريات اليوم الأربعاء في "يورو 2024"

وفيما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:المجموعة الثانية:كرواتيا X ألبانيا – الساعة 4 عصراالمجموعة الأولى:ألمانيا X هنغاريا – الساعة 7 مساءأسكتلندا X سويسرا – الساعة 10 مساءيذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.