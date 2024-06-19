بقيادة رونالدو ومبابي.. غياب الهدافين عن جولة اليورو الأولى

وانطلقت البطولة يوم الجمعة الماضي بمواجهة ألمانيا صاحب الأرض والجمهور ضد إسكتلندا التي انتهت بفوز المانشافت (5-1).وكانت هناك العديد من الترشيحات لبعض النجوم، فيما يتعلق بتسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الحذاء الذهبي منذ البداية.لكن الجولة الأولى كانت مخالفة لجميع التوقعات، حيث فشل أغلب رؤوس الحربة في التسجيل مع منتخباتهم بشكل مفاجئ.البداية كانت مع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا الذي واصل حالة النحس التهديفي في البطولة الأوروبية للمباراة الخامسة، حيث فشل في تسجيل أي هداف خلال المسابقة منذ ظهوره الأول بالنسخة الماضية 2020، فضلا عن تعرضه لإصابة قوية متمثلة في كسر أنفه خلال الفوز الصعب على النمسا، بهدف دون رد.وفشل هاري كين، نجم منتخب إنجلترا في هز شباك صربيا خلال الانتصار الصعب، بهدف دون رد حمل توقيع جود بيلينجهام.وفي المباراة ذاتها، فشل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال في وضع بصمته التهديفية مع صربيا، حيث سدد كرة واحدة على مرمى إنجلترا.البلجيكي روميلو لوكاكو فشل أيضا في التسجيل خلال خسارة "الشياطين الحمر" أمام سلوفاكيا، بهدف دون رد، ليتعرض لسخرية وانتقادات حادة، بسبب إهدار الفرص بشكل مستمر علما بأنه سجل هدفين لكن تم إلغاؤهما بعد العودة لتقنية الفيديو.وسار الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر ومنتخب البرتغال على النهج ذاته، بعدما فشل في التسجيل خلال الانتصار على التشيك (2-1).