"نجوم العراق".. الجوية يعود للانتصارات والشرطة يتعادل مع زاخو

تمكن فريق القوة الجوية من الفوز على نظيره نفط البصرة، اليوم الأربعاء، فيما تعادل الشرطة مع مضيفه زاخو، في دوري نجوم العراق لكرة القدم.



وانتهت مباراة الجوية ونفط البصرة التي اقيمت على ملعب الفيحاء بثلاثة اهداف مقابل هدفين. وفي لقاء آخر، تعادل فريق الشرطة مع نظيره زاخو بدون أهداف خلال المباراة التي اقيمت على ملعب زاخو. وبهذه النتائج يعود الجوية الى مركز الوصافة برصيد 69 نقطة وبقي نفط البصرة في المركز 18 برصيد 28 نقطة، فيما ارتفع رصيد الشرطة الى 74 نقطة في المركز الأول، كما ارتفع رصيد زاخو الى 59 نقطة في المركز الخامس.