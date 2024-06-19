ديفيز يعلق على انتقاله لريال مدريد: سأفكر باهتمامه

وارتبط اسم ديفيز بقوة للانتقال إلى الميرنجي، في ظل رفضه فكرة تجديد عقده مع بايرن ميونخ.وعلق ديفيز، خلال تصريحات نقلها خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو: "سأفكر في اهتمام ريال مدريد، بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا".وأضاف ديفيز، بحسب ما كتبه فابريزيو عبر حسابه بموقع "إكس": "تركيزي الأساسي حاليا مع منتخب بلادي، وأسعى لمساعدة الفريق على الذهاب بعيدا خلال البطولة".وأفادت تقارير بأن ديفيز يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع بايرن ميونخ.ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا، والتي تضم: الأرجنتين، وبيرو، وتشيلي.