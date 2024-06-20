4 منها حصلت على الرخصة.. موقف الأندية العراقية من المشاركة ببطولات آسيا

واستحدث الاتحاد الآسيوي بطولتي "دوري أبطال آسيا للنخبة" و"دوري أبطال آسيا الثاني"، إذ يمتلك العراق مقعدين، واحد في كل بطولة.
وحتى اللحظة، لم تحسم الأمور بشأن الفريقين اللذين سيمثلان العراق في البطولات الآسيوية الموسم الجديد، كون بطولة دوري نجوم العراق مازالت مستمرة، وكذلك هو الحال لبطولة كأس العراق.
والأندية العراقية ممثلة في القوة الجوية والزوراء والشرطة والكهرباء، تحصلت على رخصة المشاركة في البطولات الآسيوية الموسم المقبل، لذلك ستكون هذه الفرق فقط هي المرشحة لتمثيل العراقي في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، بحسب winwin.
ومن المقرر أن يكون بطل دوري نجوم العراق ممثل البلد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سكون بطل الكأس هو ممثل العراق في دوري أبطال آسيا الثاني.
وتتنافس أفضل أندية قارة آسيا في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تنطلق منافساتها في شهر أغسطس/ آب المقبل.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة الأولية للأندية المشاركة في نسخة 2024-25، بالاستناد إلى توزيع مقاعد مسابقات الأندية الآسيوية 2024-25، حيث تضم دوري أبطال آسيا للنخبة 27 ناديًا من 12 اتحادًا وطنيًّا (ستة من منطقة الغرب وستة من منطقة الشرق).
ويشهد الدور التمهيدي تنافس خمسة أندية في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس/ آب، وذلك لإكمال قائمة المتأهلين إلى مرحلة الدوري.
في منطقة الغرب، يلعب الغرافة القطري مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين ممثل إيران وشباب الأهلي الإماراتي، بينما في الشرق، يتواجه شاندونغ تايشان الصيني مع بانكوك يونايتد التايلاندي. علمًا بأن الفرق الخاسرة من الدور التمهيدي تنتقل مباشرة للعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.
في المقابل، تنضم الفرق الفائزة في الدور التمهيدي إلى الأندية التي تأهلت مباشرة لمرحلة الدوري، حيث تواصل سعيها للوصول إلى قمة قارة آسيا في الفترة ما بين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 و19 فبراير/ شباط 2025.
ويشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييرًا محوريًّا، من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، ما يضمن منافسة قوية مع كرة قدم عالية الجودة في جميع المباريات، حيث سيتم تقسيم الأندية العراقية وبقية الفرق المشاركة إلى دوريين، يضم كل منهما 12 فريقًا عبر منطقتي الغرب والشرق، وبحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، عبر أربع مباريات على أرضه وأربع خارج أرضه.
ومن المقرر أن تجرى قرعة بطولتي "دوري أبطال آسيا للنخبة" و"دوري أبطال آسيا الثاني"، يوم 16 أغسطس/ آب المقبل.