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الأندية العراقية الكبيرة تتصارع على "جوهرة" منتخب شباب العراق أموري فيصل
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
بدأت الأندية العراقية الكبيرة صراعًا مبكرًا من أجل الظفر بخدمات نجم منتخب العراق للشباب وفريق الكهرباء أموري فيصل، للظفر بخدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويبلغ فيصل من العمر 19 عامًا فقط، ويعد أحد اللاعبين الواعدين في العراق، وهو أحد الأعمدة الأساسية في منتخب الشباب، وأيضًا مع فريقه الكهرباء.
نجم منتخب العراق مطلوب في القوة الجوية والزوراء
يحظى لاعب منتخب العراق للشباب أموري فيصل، باهتمام ومتابعة الأندية الكبرى في الدوري العراقي، وأبرزهم فريقا القوة الجوية والزوراء اللذان يرغبان في ضم اللاعب بشدة في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم الصفوف قبل الموسم الجديد من دوري نجوم العراق.
وتجد إدارة نادي القوة الجوية في فيصل أفضل معوض للرحيل المحتمل للاعب علي جاسم، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف كومو الإيطالي، فيما يسعى الزوراء إلى ضم فيصل ليكون جنبًا إلى جنب مع اللاعب حسن عبد الكريم، لضمان صناعة لعب أفضل للفريق الأبيض.
كما ان إدارة نادي الكهرباء تمتلك أيضًا مجموعة عروض خارجية للتعاقد مع نجم منتخب العراق للشباب، لكنها لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد، خاصة وأن الفريق سيحاول قدر الإمكان الحفاظ على لاعبيه من أجل ضمان الاستقرار والأداء المتوازن في الموسم المقبل، على أمل التأهل لمشاركة آسيوية جديدة.
لكن اللاعب أموري فيصل غير منفتح على فكرة الانتقال والخروج من فريق الكهرباء، ويرى أنه ما زال في طور التطور والنضوج، لذلك ستكون الأولوية لديه البقاء مع فريق الكهرباء في الموسم الجديد.
وبحسب winwin، فان نادي الكهرباء سينظر إلى العروض، وإن كان أحدها ملبيًا للطموح فإن النادي العراقي لربما سيفكر في بيع اللاعب، كما ان مدرب الكهرباء لؤي صلاح يلعب دورًا في نقل اللاعب إلى القوة الجوية، خصوصًا وأن صلاح اتفق مع الصقور على تدريب الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.
ويلعب أموري فيصل في صفوف الكهرباء منذ يوليو/ تموز 2022، وساهم بنصاعة العديد من الأهداف لزملائه في الكهرباء رغم صغر سنه، كما يمتلك 5 مباريات دولية مع المنتخبات العراقية، إذ مثل منتخب العراق للشباب في 3 مباريات، فيما مثل المنتخب الأولمبي في مباراتين.
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