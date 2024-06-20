البرازيل على القمة.. أغلى 5 منتخبات في كوبا أمريكا 2024

وتستعد الأرجنتين لبدء حملة الدفاع عن لقبها كبطلة لكوبا أمريكا، حين تواجه كندا فجر يوم الجمعة، في افتتاح البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 14 يوليو/ تموز المقبل.ولكن منتخب البرازيل من جانبه تفوق على جاره وغريمه اللدود الأرجنتين من حيث القيمة السوقية.*أغلى 5 منتخبات في كوبا أمريكا 2024تبلغ القيمة السوقية لنجوم منتخب البرازيل بحسب شبكة "إي إس بي إن" العالمية مليار و353 مليون دولار أمريكي.ويأتي المنتخب الأرجنتيني في الوصافة بقيمة تبلغ 920 مليون دولار، في ظل كبر سن مجموعة من أهم نجومه وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.* أوروغواي وأمريكا وكولومبيامن جانبها تأتي أوروغواي الأكثر تتويجاً بكوبا أمريكا بالتساوي مع الأرجنتين (15 لقبا)، في المركز الثالث بقيمة إجمالية تبلغ 581 مليون دولار.وتأتي أمريكا صاحبة الأرض في المركز الرابع بـ373 مليون دولار، ثم كولومبيا في الخامس بـ308 ملايين.* أغلى اللاعبين في كوبا أمريكا 2024يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني قائمة الأغلى في كوبا أمريكا بين اللاعبين بـ180 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي.ويأتي فيدريكو فالفيردي زميل فينيسيوس في الريال، ولاعب منتخب أوروغواي ثانياً بـ120 مليونا.ويتساوى في المركز الثالث كل من رودريغو لاعب البرازيل والريال، ولاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين وإنتر ميلان بـ110 مليون لكل منهما، ويحل خامساً من مانشستر سيتي الإنجليزي، جوليان ألفاريز لاعب الأرجنتين بقيمة تبلغ 90 مليونا.