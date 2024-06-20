صربيا تهدد بالانسحاب من يورو 2024.. ماذا يجري؟

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الصربي هدد بالانسحاب من بطولة أوروبا إذا لم يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبات صارمة ضد كرواتيا وألبانيا.وأوضحت أن جماهير كلا المنتخبين أطلقوا هتافات مسيئة ضد صربيا خلال مباراتهما أمس الأربعاء، في ظل التوترات السياسية التي بدأت بين البلدان منذ زمن بعيد.وتابعت الصحيفة أن الهتافات المسيئة لم تلق قبولا لدى الاتحاد الصربي الذي دعا أعلى هيئة إدارية لكرة القدم الأوروبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وكان الصرب قد شعروا بانزعاج أيضا عندما وجه صحفي في تلفزيون كوسوفو علامة "النسر" الألبانية نحو جماهير صربيا خلال بث مباشر قبل مباراتهم الافتتاحية ضد إنجلترا، قبل أن يوقف الصحفي لبقية البطولة بسبب "سوء السلوك".وقال يوفان سورباتوفيتش، الأمين العام للاتحاد الصربي: "ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات حتى إذا كان ذلك على حساب عدم استكمال البطولة".وأضاف "نحن على يقين أنهم سيعاقبون، لأنهم استجابوا بالفعل لندائنا بإبعاد الصحفي الألباني من البطولة".يشار إلى أن صربيا تستعد لمواجهة سلوفينيا اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في يورو 2024، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إنجلترا (1-0).