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اخبار اليورو.. صربيا تفرض التعادل على سلوفينيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انتهت مباراة منتخبي صربيا وسلوفينيا، بالتعادل الايجابي التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أحداث اللقاء، وسجل كارنيتشنيك هدف سلوفينيا في الدقيقة 69، وأحرز لوكا يوفيتش التعادل لصربيا في الدقيقة 90+6.
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