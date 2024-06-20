ريال مدريد يجد بديل كروس في يوفنتوس

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس، لم يحسم مستقبله حتى الآن، حيث ينتهي عقده مع اليوفي هذا الصيف.وأضافت "ريال مدريد يفكر في ضم رابيو، لتعويض توني كروس، الذي أعلن اعتزاله بنهاية منافسات يورو 2024".ونوهت الصحيفة أن ريال مدريد يمتلك 4 لاعبين فرنسيين (كيليان مبابي وتشواميني وكامافينجا وميندي)، مما يسهل عملية انضمام رابيو.وأشارت إلى أنه من الصعب على رابيو، البالغ من العمر 29 عاما، رفض عرض ريال مدريد.وختمت بأن يوفنتوس قدم عرضا إلى رابيو، لتجديد التعاقد لمدة عامين مع خيار عام ثالث إضافي، مقابل 7.5 مليون يورو سنويا.