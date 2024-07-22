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تقرير إسباني يكشف: ريال مدريد يتمنى نجاح هذه الصفقة

رياضة

2024-07-22 | 14:36
تقرير إسباني يكشف: ريال مدريد يتمنى نجاح هذه الصفقة
المصدر:
موقع كووورة
712 مشاهدة

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، بأن ريال مدريد يتمنى انتقال الياباني تاكيفوسا كوبو، جناح ريال سوسيداد، لصفوف ليفربول.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الساعات الماضية، إلى أن ليفربول يفكر في تفعيل الشرط الجزائي في عقد كوبو (60 مليون يورو).

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه في حال إتمام الصفقة، من المتوقع أن يحصل ريال مدريد على مبلغ كبير، يصل إلى 27 مليون يورو.

ويحتاج ليفربول لجناح مميز، في ظل انتهاء عقد نجمه المصري، محمد صلاح، بنهاية الموسم المقبل، وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ويمتلك ريال مدريد 50% من حقوق أي بيع مستقبلي لكوبو، وفقا للصحيفة الإسبانية.

ويحق لريال سوسيداد الحصول على 54 مليون يورو، من أصل 60 مليون يورو، بعد خصم الضرائب، وبالتالي فإن النادي الملكي سينال 27 مليونًا، إذا تمت الصفقة.
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