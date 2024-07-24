ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين

واستنكر ميسي السيناريو المثير لسقوط التانجو أمام أسود أطلس برسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا "أمر لا يصدق".وكانت المباراة استكملت لمدة 3 دقائق بعد أكثر من ساعتين بعدما سجل منتخب الأرجنتين هدف التعادل 2/2 بعد مرور 16 دقيقة من الوقت بدل الضائع، علما بأن الحكم احتسب 15 دقيقة.ونزلت الجماهير المغربية إلى أرض الملعب وهاجمت لاعبي الأرجنتين ليتم إيقاف اللقاء، ويعود الفريقان إلى غرفة خلع الملابس.وبعد ما يقرب من ساعتين أشارت تقنية الفيديو بوجود تسلل قبل تسجيل كريستيان ميدينا الهدف الثاني للأرجنتين، واستكمل الحكم 3 دقائق دون جمهور قبل أن يعلن فوز المغرب (2-1).كما علق رودريجو دي بول نجم منتخب الأرجنتين وفريق أتلتيكو مدريد بنشر صورة لمنتخب التانجو الأولمبي لدعمه في باقي المشوار.وكتب دي بول "معكم أكثر من أي وقت مضى، بإمكانكم أن تفعلوها أمام أي منافس آخر".