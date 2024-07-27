انضمام العراقي علي جاسم يرفع التفاعل على حساب نادي كومو الإيطالي بنسبة 4500%

واظهرت احصائيات اعدها مركز ساس للتحليلات الإحصائية، انه خلال 48 ساعة الماضية، نشرت الصفحة الرسمية لنادي كومو الإيطالي على الفيسبوك 3 منشورات بخصوص اللاعب العراقي علي جاسم، وتضمنت البوستر الرسمي للاعلان عن انضمامه للنادي، وكلمة قصيرة من اللاعب العراقي، والمنشور الثالث الاحتفاء بهدف علي جاسم امام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024.وأوضح المركز ان المنشورات حققت اجمالي تفاعل بلغ اكثر من 90 الفا خلال 48 ساعة، وهو ما يقارب اجمالي التفاعل الذي حصلت عليه الصفحة طوال الثلاث اشهر الماضية 98 الف، حيث ان معدل التفاعل على كل واحد من منشورات علي جاسم عشرات الالاف.واعتبر المركز ان "هذا الزخم العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يصل حوالي 32 مليون حساب اي بنسبة تصل لـ70% من اجمالي عدد السكان يمكن ان يكون قوة رقمية ناعمة داعمة للكفاءات والمواهب العراقية بالكثير من المؤسسات العالمية التي سيغريها هذا التفاعل".ووفقا لتحليل رقمي أجرته السومرية نيوز، فهذا يعني ان متوسط التفاعل في صفحة النادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية يبلغ 2177 تفاعلا كل 48 ساعة، مقابل 90 الف تفاعل لـ48 ساعة بعد الإعلان ن اللاعب علي جاسم، هذا يعني ان التفاعل ارتفع اكثر من 4500% بعد انضمام اللاعب العراقي.