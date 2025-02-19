أول تعليق من درجال بعد تأهل العراق لربع نهائي كأس آسيا للشباب

وقال رئيسُ الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "بلوغَ منتخب الشباب الدورَ ربع النهائي لبطولةِ كأس آسيا يعدُّ مكسباً مهماً في ظل التنافسِ المُثير الذي شهدته مباريات المجموعة، وحتى اللحظات الأخيرة من مبارياتِ الجولة الثالثة لم يتم التعرفُ على المنتخباتِ التي ضمنت تأهلها".وأضاف ان "التأهل يعني الاقترابَ من الهدفِ الرئيسيّ، وهو لقب وضمان التواجد في مونديال تشيلي المرتقب"، مبينا، "أدرك أن صعوبةَ المهمة ستتضاعفُ، ونحن كُلنا ثقةٍ باللاعبين والملاك التدريبي في أن يواصلوا مشوارهم في المنافساتِ ويحققوا النتائج المرجوة".واختتم: "على اللاعبين أن يعرفوا حجمَ المسؤوليةِ الملقاة على عاتقهم، ويتعاملون بتركيزٍ أعلى من أجل خطف الفوز في المواجهة المُقبلة التي لا تقبل سوى بنتيجةِ الفوز للاستمرارِ في مشوارِ البطولة".