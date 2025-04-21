الجوية يصالح جمهوره بفوز على النجف

تمكن فريق ، مساء الاثنين، من هزيمة ضيفه فريق في لكرة القدم.

وفاز بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي اقيمت على . وبهذا الفوز يرفع رصيده الى 47 نقطة بعد خسارتين أمام وديالى، بينما تجمد رصيد عند 36 نقطة.