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الجوية يصالح جمهوره بفوز على النجف
رياضة
2025-04-21 | 14:29
المصدر:
السومرية نيوز
886 شوهد
تمكن فريق
القوة الجوية
، مساء الاثنين، من هزيمة ضيفه فريق
النجف
في
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وفاز
الصقور
بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي اقيمت على
ملعب الشعب الدولي
.
وبهذا الفوز يرفع
القوة الجوية
رصيده الى 47 نقطة بعد خسارتين أمام
الزوراء
وديالى، بينما تجمد رصيد
النجف
عند 36 نقطة.
Alsumaria Tv
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