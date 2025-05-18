شرطة ديالى تكشف حقيقة وقوع حالة خطف في المقدادية

نفت ، مساء الأحد، وقوع حالة خطف في قضاء .

وجاء في بيان رسمي، "تنفي ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حالة خطف في قضاء ، وتؤكد أن الحادثة تعود إلى مشاجرة بين طرفين من الأقارب، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف المتسببة بالمشاجرة".

وأكدت قيادة الشرطة "حرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق بكل شفافية"، داعية إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها إثارة القلق وزعزعة الأمن المجتمعي".