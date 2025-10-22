أسود الرافدين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بعد فوز مثير على السعودية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مواجهة الريال ويوفنتوس.. ألونسو يتسلح بالعائدين وتودور يعتمد على ثنائي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544706-638967486310622011.jpg
أسود الرافدين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بعد فوز مثير على السعودية
رياضة
2025-10-22 | 12:48
643 شوهد
حجز المنتخب العراقي لكرة الصالات بطاقة التأهل إلى نهائيات
كأس آسيا
2026، بعد فوزه الثمين على نظيره السعودي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والحاسمة من تصفيات المجموعة الرابعة.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير نايف في مدينة
الدمام
السعودية
، وسط أجواء جماهيرية محتدمة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم
العراق
بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السعودي في معادلة النتيجة، قبل أن يحسم "
أسود الرافدين
" المواجهة في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل منحهم بطاقة التأهل.
المنتخب العراقي كان قد استهل
مشواره
في التصفيات بقوة، حيث تغلب في الجولة الأولى على منتخب باكستان بنتيجة كبيرة (8-1)، ثم واصل تألقه بفوز مستحق على
الصين
تايبيه بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.
وبهذا الفوز، تصدر العراق مجموعته التي ضمت السعودية، الصين تايبيه، وباكستان، ليضمن التأهل المباشر إلى نهائيات
كأس آسيا
2026، التي
يتأهل
إليها متصدرو المجموعات إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
السوداني بعد فوز المنتخب العراقي: مستمرون بدعم أسود الرافدين
17:40 | 2025-10-11
اليوم.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه السعودية في لقاء الحسم بتصفيات آسيا
04:29 | 2025-10-22
أسود الرافدين في نهائي كأس ملك تايلند: مواجهة حاسمة أمام أصحاب الأرض اليوم
03:55 | 2025-09-07
وفاة مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة الصالات في بغداد
14:41 | 2025-10-04
العراق
السعودية
كأس آسيا لكرة الصالات
أسود الرافدين
كرة الصالات
الرافدين
كأس آسيا
مشواره
+A
-A
اخترنا لك
مواجهة الريال ويوفنتوس.. ألونسو يتسلح بالعائدين وتودور يعتمد على ثنائي
14:43 | 2025-10-22
أبطال آسيا 2.. الزوراء يخسر أمام إستقلال دوشنبه الطاجيكي بهدفين لواحد
12:26 | 2025-10-22
قبيل الكلاسيكو.. قرار يربك حسابات برشلونة
12:18 | 2025-10-22
هل تبرع رونالدو بمليوني دولار لأطفال غزة؟
11:52 | 2025-10-22
رونالدو يتسبب بأزمة في الهند
10:14 | 2025-10-22
ميسي يتوج بجائزة جديدة في الدوري الأمريكي
08:03 | 2025-10-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
30.4%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
دوليات
23.89%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.92%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
11.38%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
8.69%
03:40 | 2025-10-22
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:40 | 2025-10-22
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
محليات
7.72%
14:40 | 2025-10-21
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
14:40 | 2025-10-21
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
09:21 | 2025-10-22
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
04:00 | 2025-10-22
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
03:07 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
11:19 | 2025-10-20
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
11:15 | 2025-10-20
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.