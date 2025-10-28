بعد الكلاسيكو.. رابطة الليغا تشكو جماهير ريال مدريد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545284-638972734976401223.webp
بعد الكلاسيكو.. رابطة الليغا تشكو جماهير ريال مدريد
رياضة
2025-10-28 | 14:35
المصدر:
موقع كووورة
240 شوهد
أصدرت
رابطة الليغا
، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن مباراة
الكلاسيكو
الأخيرة بين
ريال مدريد
وبرشلونة.
وخسر برشلونة أمام غريمه
ريال مدريد
، يوم الأحد الماضي، على ملعب
سانتياجو
برنبايو، بهدفين لهدف، ضمن لقاءات الجولة العاشرة لليجا.
وأعلنت
رابطة الليغا
، أنها أرسلت شكوى إلى
لجنة المسابقات
في
الاتحاد الإسباني
ولجنة مكافحة العنف.
ووفقًا لبيان الرابطة، فإن الشكوى شملت الهتافات التي تحرض على العنف أو تتضمن محتوى مهين أو غير متسامح في مباريات كرة القدم، وهو ما وقع في مباراة
الكلاسيكو
.
وأضاف البيان، أنه قبل 35 دقيقة من انطلاق المباراة، وعند الدقيقة الثانية، رددت مجموعة من مشجعي
ريال
مدريد
هتاف جماعية نابية ضد برشلونة، لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، إلى جانب هتاف آخر قبل بدء المباراة: "كونك من مشجعي برشلونة هو بمثابة كونك أحمق".
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن شكوى رابطة
الليغا
لم تتضمن أي هتافات أخرى ضد الفريق الكتالوني وجماهيره، ولكن بحسب العديد من شهود العيان، فقد سمعت أيضا هتافات مثل "اللعنة على كاتالونيا وأي شخص كتالوني".
كما استنكرت رابطة الليغا أيضًا الهتافات ضد حارس مرمى برشلونة
خوان جارسيا
خلال مباراة إسبانيول وإلتشي.
وكشفت الرابطة في بيانها، أنه في الدقيقة 35 من المباراة، رددت مجموعة من المشجعين هتاف (نريد رأس خوان) بشكل جماعي ومنسق لمدة 20 ثانية تقريبًا، في إشارة إلى حارس مرمى برشلونة، خوان
جارسيا
، بالإضافة إلى هتاف مسيء لبرشلونة.
وكان جارسيا، قد قرر فسخ تعاقده مع إسبانيول في الصيف الماضي، مستفيدًا من وجود شرط جزائي، وقرر الانتقال للجار اللدود برشلونة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
رابطة الدوري الإسباني تفسر موقفها الرافض لتأجيل أولى مباريات ريال مدريد
05:51 | 2025-08-02
ألونسو يبدأ رحلته تحت ضغط إرضاء جماهير ريال مدريد
04:10 | 2025-08-19
ريال مدريد يهزم خيتافي وينتزع صدارة الليغا
17:30 | 2025-10-19
7 ساعات تفصلنا عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة: الموعد والقنوات الناقلة
04:10 | 2025-10-26
الكلاسيكو
ريال مدريد
الاتحاد الإسباني
لجنة المسابقات
رابطة الليغا
خوان جارسيا
سانتياجو
كلاسيكو
+A
-A
اخترنا لك
اتحاد جدة يطيح بالنصر من كأس الملك السعودي
16:12 | 2025-10-28
ما سر تراجع مستوى لامين.. طبيب يكشف: لا يقوى على الركض
12:02 | 2025-10-28
حارس إنتر ميلان يتسبب في مقتل رجل مسن
11:08 | 2025-10-28
فينيسيوس وألونسو إلى نقطة اللاعودة.. ماذا دار بينهما خلال الكلاسيكو
10:35 | 2025-10-28
أحمد عبد الجبار مدرباً لفريق الكهرباء بكرة القدم
09:41 | 2025-10-28
ميسي يحسم موقف مشاركته في مونديال 2026
07:49 | 2025-10-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
24.19%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
20.43%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
15.74%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
14.1%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
13.63%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
11.92%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.