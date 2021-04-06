العيداني: اهم بند بموازنة 2021 هو صندوق البترودولار

وقال العيداني في تصريحات صحفية "تابعتها السومرية نيوز" ان البعض يعتبر تخصيصات البصرة قليلة والبعض الآخر يعتبرها كافية لكننا لا نستطيع أن نعطيها بالأرقام، لأن لدينا موضوعان مهمان.الأول: هو الطريق الحولي حيث ستنفتح البصرة انفتاح مهم من خلاله، على الرغم من إن تخصيصات هذا الطريق ستكون من المنافذ الحدودية للمحافظة بعد أن خصص لها 50% من الواردات، ولا استطيع أن أعطي رقما لهذه التخصيصات لأنها تقرر شهريا.وتابع إن المشروع الثاني، وإن كان على وزارة النفط لكن فائدته ستكون لأهالي المحافظة وهو مصفى البصرة حيث تم إقرار مبلغ 300 مليون دولار لهذا المشروع المهم، بجانب مشروع ميناء الفاو الكبير الذي خصصت له أموال أيضا.ولفت إلى أن المبالغ التي تضمنتها الموازنة لتنمية الأقاليم بلغت 4 تريليون حصة محافظة البصرة منها حوالي 7 أو 8 بالمائة، كذلك تأسيس صندوق البترودولار وهو الأهم، حيث سيوضع فيه الفائض عن سعر البرميل المحتسب في الموازنة.وأوضح بأن حصة البصرة من صندوق البترودولار هي 5% أي أنها في حال صدرت 3 ملايين برميل يوميا فإنها ستحصل سنويا على 3 مليار دولار لأن ما خصص لعموم العراق يبلغ تريليون واحد.