وزارة الشباب تحدد الملاعب الرئيسية لبطولة "خليجي 25"

وزارة الشباب والرياضة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اجتماعاً عقد بين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والوفد الخليجي، ورئيس الهيأة التطبيعية، ومحافظ البصرة في المدينة الرياضية".وبحسب البيان، قال الشيباني، إن "كلاً من ملعب البصرة الدولي سعة 65 ألف متفرج وملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج ،هما الملعبان الرئيسيان للبطولة، وسيتم اعتماد الملعب الثانوي عشرة آلاف متفرج ملعباً بديلاً، فضلاً عن ملاعب التدريب الأخرى".من جهةٍ متصلة، عبّر أعضاء الوفد الخليجي عن ثقتهم التامة بقدرة العراق، والبصرة تحديداً، على تضييف البطولة بأفضل صورة ممكنة، وأشادوا بالبنى التحتية التي شاهدوها خلال تفقدهم، وفقا البيان.