قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمر أمني لحماية القمة الثلاثية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المؤتمر حضروا قادة فرق قاطع المسؤولية وقائد شرطة بغداد ومدراء قواطع أجهزة النجدة وآمرو قاطع مرور الكرخ والرصافة، وآمري الألوية 27 ولواء مغاوير، ومدراء الأقسام وهيئة ضباط ركن القيادة".واضاف البيان ان "المؤتمر تناول عرض الخطط وتجحفل قطعات التعزيز لقاطع المسؤولية".وبحسب البيان، وأكد قائد العمليات على ضرورة الالتزام بتطبيق الحضر الصحي وانتشار القطعات بالشكل الذي يؤمن القاطع والالتزام بالإنذار الصباحي والمسائي"، مبينا انه "يجب أخذ اللجان دورها بمتابعة انتشار القطاعات والالتزام بالحضر الجزئي اليومي".