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الملح الصيني في الأندومي.. القاتل الخفي في بيوتنا ومطاعمنا

علم وعالم

2021-04-06 | 07:02
الملح الصيني في الأندومي.. القاتل الخفي في بيوتنا ومطاعمنا
2,989 مشاهدة

الأندومي هي شعرية سريعة التحضير، وهي وجبة يشتهي تناولها الصغار والكِبار، وهي منتشرة في كافة الدول العربية، وبأسماء تجارية مختلفة في الدول الأوروبية، والعديد من الآباء، والأبناء لا يعلمون مدى خطورة تناول الأندومي، أو الشعرية سريعة التحضير عمومًا، فهي مضرة بالصحة، وتفتقر لأي قيمة غذائية، فهي لا تحتوي على فائدة للجسم، ويمكن اعتبارها من الأطعمة غير الصحية.

وحذّر أخصائيو تغذية من مخاطر صحية يسببها ما يعرف بـالملح الصيني الموجود في الأندومي، منها تلف في خلايا المخ، إضافة إلى أمراض وأعراض أخرى مثل سرطان الدماغ، وتراجع الذاكرة وضعفها وتدهور القدرات العقلية، وفقدان القدرة على التركيز وفتح الشهية، مما يتسبب في زيادة الوزن بشكل مفرط.
ومخاطر الصحية التي يسببها ما يعرف بـجلوتمات أحادي الصوديوم Monosodium Glutamate، وتعرف بالاختصار MSG ومن مشتقاته الملح الصيني أنه يسبب تلفاً في خلايا المخ.
وكشف خبراء التقنية أن هذة المواد الخطيرة التي تهدف لتحسين المذاق باتت تضاف إلى كثير من المواد الغذائية المعلبة فضلا عن استخدامها في المطاعم.
سم يسري في المخ
أوضحت استشارية التغذية الدكتورة رويدة إدريس أن الملح الصيني يتواجد في منتجات الشعيرية سريعة التحضير المستهلكة بشكل كبير بين الناس، وهو عبارة عن سم يسري في الجسد وبالذات في المخ، مبينة أن الشعيرية سريعة التحضير تحتوي على مادة e621، وهي مكتوبة خلف كل كيس من هذه المنتجات، وأيضا تعتبر مادة خطيرة تسبب تسمم المخ، لأنها تعتبر من أخطر محسنات الطعم على الإطلاق.
وقالت إدريس إن مخاطر هذا الملح تكمن في أنه يسبب تلفا في خلايا المخ غير القابلة للتجدد، وكذلك تراجعا في الذاكرة وضعفها وتدهورا للقدرات العقلية، وفقدان التركيز.
وأشارت أيضا إلى أن الملح الصيني يمكنه أن يتسبب في أمراض عصبية ناتجة عن تليف خلايا المخ مثل الشلل الرعاش والزهايمر والصداع المزمن، وفي حال استمر المستهلك في تناولها فقد تؤدي به إلى الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطاني الثدي والدماغ، بالإضافة إلى ارتفاع الكولسترول وضغط الدم والأزمات القلبية الحادة نتيجة البدانة المرضية غير القابلة للعلاج.
تلف الأعصاب والدماغ
تبين أن مادة MSG تسبب تلفا للأعصاب والدماغ، وحسب العديد من الدراسات فإن لها دورا في إدمان المستهلك على تناول منتج معين بسبب المذاق، كما أنها قد تسبب السمنة ومرض السكري والصداع والشقيقة وفرط الحركة وقلة الانتباه لدى الأطفال ومرض التوحد، وذلك وفقا لنتائج عدد من الدراسات التي ركزت على هذه المادة بالتحديد.
 
 
ما هي أضرار الأندومي والملح الصيني؟
 
  - سرطان الثدي.
- الزهايمر
- الشلل الرعاشي
- ارتفاع الكولسترول
- سرطان الدماغ
- الصداع المزمن
-سرطان البنكرياس


الأندومي مدمرة للجهاز الهضمي
الشعرية سريعة التحضير لا يمكن الاعتماد عليها كوجبة يومية رئيسية أو غير رئيسية، ويكفي للغاية تناولها مرة بالشهر لتجنب أضرارها، وإن تم الإكثار منها ستتسبب بأضرار جسيمة في الجهاز الهضمي، ومن أعراض بدأ تدمر الجهاز الهضمي بسبب الأندومي، ألم في المعدة، وحرقة في القلب، الإكتئاب، والقلق، حرقة في المعدة.
يسبب الأندومي ارتفاع ضغط الدم
 
  الأندومي سريعة التحضير تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، والتي تساهم في ارتفاع معدلات ضغط الدم، مما يؤدي لاحقًا إلى أضرار وتلف في الكلى، فقد الإحساس في اليدين والقدمين، ومن الخطير أن يتناول الأندومي الأفراد المصابون بارتفاع ضغط الدم المرتفع، أو مرضى الكلى.
الأندومي قد يسبب السرطان
ومن الأسباب المسببة للسرطان هي الشعرية سريعة التحضير، لأنها تحتوي على الألوان الصناعية، والتوابل الضارة، إلى جانب مشهيات النكهة، وعمومًا أضرار الأندومي تتلخص في احتوائها على العديد من المكونات غير الصحية، والتي تزيد من سرعة تحضيرها، وجعل طعمها أشهى.
تلف في الكبد بسبب الأندومي
الأندومي أو الشعرية سريعة التحضير لا تحتوي فحسب على الشمع في مكوناتها، بل وتضم مرطبات حرارة في مكوناتها؛ لتجعل الأندومي مضادة للبرودة، إلى جانب الألوان الصناعية التي لا تخلوا من أي شعرية سريعة التحضير، وهذه المكونات تسبب تلف في الكبد، وقد تصل إلى سرطان الكبد مع الإكثار من الأندومي، كما أنها تسبب ضعف في قدرات الجهاز المناعي.
الأندومي مسبب للغازات، ومشكلات الهضم
الشعرية سريعة التحضير يمكن إعدادها بسهولة ولن تستغرق أي وقتٍ، ولكن يجب أن تعلم أن الأندومي سوف يؤدي لمشكلات في الهضم، وعسر الهضم، وألم في المعدة، بالإضافة إلى الغازات، وكثرة التجشؤ، والإمساك، كما أنه ينشئ بكتيريا ضارة في المعدة قد تؤدي إلى دود البطن.


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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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