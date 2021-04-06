السعودية تعلن رفع الطاقة التشغيلية للحرمين مطلع رمضان

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، ان "ذلك وفقاً لعدد من الضوابط، منها: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءاً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، للأشخاص المحصنين، وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين، "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة"، بحسب صحيفة الشرق الاوسطواضاف ان "حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية".وتابع ان "عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة"، مؤكدا أن "المنصة الرئيسية والمعتمدة لأخذ التصاريح هي من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، محذراً من الحملات والمواقع الوهمية".واختتم بالقول إن "هذه الإجراءات تأتي من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك".