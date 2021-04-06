بالوثيقة.. الدفاع توقف التنقلات بين وحدات الجيش وتبين السبب

قررت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، إيقاف التنقلات ضباطاً ومراتب بين وحدات الجيش العراقي، فيما عزت ذلك إلى "أغراض تنظيمية".

في ما يلي نص الوثيقة: