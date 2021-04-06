بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.1909 - المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.1919 - بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند.1998 - باكستان تجرب صاروخ متوسط المدى قادر على الوصول إلى الأراضي الهندية.2005 - انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيسًا لجمهورية العراق وذلك لفترة انتقالية حتى وضع الدستور.2010 - رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يطلب حل مجلس العموم تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة.2016 - انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة في ليبيا.