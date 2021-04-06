هيفاء وهبي تعيد أغنية قديمة لحكيم إلى الأضواء في أحدث ظهور لها

وكان أحدث ظهور لهيفاء مقطع فيديو ظهرت خلاله على التطبيق الشهير وهي ترقص بعفوية مع صديقاتها على أغنية "نظرة" التي أطلقها المطرب حكيم قبل 20 عاما.وقبل أيام، أعلنت هيفاء وهبي أنها ستكون أولى ضحايا برنامج مقالب جديد يعرض في رمضان ويقدمه 5 فنانين.وكشفت هيفاء عن وقوعها ضحية للبرنامج الذي يجري تصويره حاليًا في القاهرة.ونشر موقع "في الفن" مقطعا مصورا، قال إن هيفاء وهبي شاركته عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على "إنستغرام".وظهرت هيفاء وهي تصور إجراءات التعقيم لمكان التصوير بالاستوديو، مشيرة إلى أنها ظنت في البداية أنها تصور أحد الإعلانات الدعائية، غير أنها بعد ذلك اكتشفت أنها وقعت ضحية لمقلب.