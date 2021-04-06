طهران تتحدث عن "مباحثات فيينا" وتكشف موعد الجولة المقبلة

وقال عراقجي، الذي يقود وفد بلاده في فيينا، بحسب قناة "Press TV" الإيرانية، إن محادثات الثلاثاء "كانت بناءة"، مضيفا أن الجولة المقبلة منها ستعقد الجمعة في المدينة ذاتها.وأكد عراقجي أن أطراف المحادثات ستجري قبل الجمعة اجتماعات على مستوى الخبراء لبحث قضايا رفع العقوبات الأمريكية والإجراءات النووية التي قد تتخذها إيران.وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ترفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموالها المجمدة مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.وتستضيف فيينا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي بين إيران ومجموعة "4+1"، التي تضم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.