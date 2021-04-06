الكمارك تحصي عمليات الضبط والاتلاف واعادة الأصدار خلال الشهر الماضي

نشرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، احصائية تضمنت مجمل عمليات الضبط والاتلاف واعادة الأصدار وتسهيلات ادخال صهاريج الأوكسجين الطبي الداخلة عبر مراكزها الكمركية خلال شهر اذار الماضي.
وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "عمليات الضبط من قبل الكوادر في المراكز الكمركية بلغت (٢١٢) مخالفة و (٥١) مخالفة ضبطت من قبل كوادر قسم التحري ومكافحة التهريب واحيلت للقضاء وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل ، بينما كانت عمليات اعادة الأصدار (١٥) عملية اعيدت لمخالفتها ضوابط الأستيراد ، فيما قامت الهيئة ب(٤) عمليات اتلاف لارساليات مخالفة او منتهية الصلاحية".
واضافت، انها "قامت بتسهيل دخول (١٢٠) صهريج محمل بأوكسجين طبي ساهم في دعم المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا".