بهذه الطرق يمكنك التخلص من حرقة المعدة بمفردك

وأوضحت الاختصاصية عبر راديو "موسكو تتكلم" اليوم الاثنين: "إذا كنت تدخن - أقلع عن التدخين، وافقد الوزن، ضع شيئا تحت أرجل السرير بحيث تكون نهاية الرأس أعلى، وتجنب الأحزمة الضيقة".

وبحسب أريشيفا، يكفي أن يتخلص المدخن من الإدمان ويتخلص من أعراض المرض لفترة طويلة.في وقت سابق، قال أطباء إن حرقة المعدة والتهاب الحلق والسعال الجاف قد تكون علامات على مرض الجزر المعدي المريئي، ويمكن أن يؤدي تطور هذا المرض بدوره إلى سرطان المريء.وحرقة المعدة هي عبارة عن إحساس حارق في الصدر خلف عظم القص وفي الشرسوف (المنطقة فوق المعدية)، وقد يرتفع مكان الألم ليصل إلى منطقة العنق.وترتبط حرقه المعدة غالباً بارتجاع حمض المعدة والذي هو أحد أهم أعراض مرض الارتجاع المعوي المريئي. ويعتبر مؤشر على مرض القلب الإقفاري وينطبق هذا على ما نسبته 0.6% من المصابين.