ارتفاع اسعار النفط وتصاعد النمو الاقتصادي بفعل التطعيم ضد كورونا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 63.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 59.65 دولارا.وانتعشت الأسعار حيث أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عامين في فبراير مع زيادة التوظيف. جاء ذلك في أعقاب البيانات السابقة التي أظهرت أن نشاط الخدمات الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي في اذار، كما أظهر قطاع الخدمات الصيني أكبر زيادة في المبيعات في ثلاثة أشهر.وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الإنفاق العام غير المسبوق على مكافحة كوفيد -19 ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى 6٪ هذا العام ، وهو معدل لم نشهده منذ السبعينيات.وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع الأخير، بينما ارتفعت مخزونات الوقود، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي (API) قبل البيانات الحكومية يوم الأربعاء.قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 270 ألف برميل يوميًا في 2021 إلى 11.04 مليون برميل يوميًا ، في انخفاض حاد عن توقعاتها الشهرية السابقة بهبوط قدره 160 ألف برميل يوميً