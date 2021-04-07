اين ستكون الامطار خلال الايام المقبلة.. وهل ستنخفض درجات الحرارة؟

ونشر عطيه على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وتابعته "السومرية نيوز" تطورات حالة الطقس حيث توقع اجواء غائمة جزئيا و توقعات بحالة جوية ممطرة خفيفه في اماكن متفرقة من مدن البلاد تستمر من الاربعاء لغاية السبت .. وارتفاع درجات الحرارة في كافة المدن، ثم تعود لتنخفض بداية الاسبوع مع فرص لموجات غبار.التفاصيلتبدأ السحب بالاندفاع تدريجيا من غرب البلاد نهار ومساء الاربعاء… والامطار خفيفة متفرقة تبدأ مساء يوم الاربعاء في مناطق متفرقة من غرب البلاد ثم تشمل كافة المدن يوم الخميس والجمعة وصباح السبت بصورة عشوائية ، والامطار تكون ذات طابع رعدي احيانا على شكل زخات .وعلى العموم الحالة تمتاز بالجفاف وربما لن تشمل الامطار مناطق عديدة.يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة لتسجل اعلى من المعدل خلال الايام الثلاثة المقبلة.تعود درجات الحرارة الى الانخفاض التدريجي ، مساء او ليل الجمعة والسبت بفارق عدة درجات وعودة الاجواء المعتدلة ربيعية في غرب ووسط وشمال البلاداما الانخفاض في مدن الجنوب فيكون اعتبارا من ليل السبت / الاحد .الرياح خلال نهار يوم الاربعاء تكون مابين شمالية غربية خفيفة السرعة او ساكنة في كافة المدن - عدا غرب البلاد والانبار تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة مصحوبة بنشاط ملحوظ نهارا .اما نهار الخميس فتكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة في كافة المدن - عدا مدن الشمال تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .تحذيرات اولية من تشكل موجات غبار وتدني الرؤية الافقية في وسط وغرب وجنوب البلاد يوم السبت ، بسبب نشاط الرياح السطحية في مناطق الجنوب .. و تقدم كتلة هوائية معتدلة في مناطق وسط وغرب البلاد تسبب فوارق حرارية تعمل على تصعيد رأسي ينتح عنه اثارة للغبار مع بداية التحول التدريجي بـ الرياح الشمالية الغربية.وحذر من ارتياد البحر يوم السبت بسبب نشاط الامواج شمال الخليج.