البنك المركزي يجتمع بالقطاع المصرفي الخاص ويعلن عن مساهمات مجتمعية جديدة

وبحسب بيان للبنك المركزي، قال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب خلال كلمة له في الاجتماع، ان "للقطاع المصرفي الخاص دور مشرّف في دعم المبادرات المجتمعية خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد والعالم".وبين المحافظ ان "البنك المركزي أخذ على عاتقه في المبادرات المجتمعية، الأمور التي تهم دعم الثقافة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب وإعمار الصروح والمباني والمعالم التراثية ذات الاهتمام من المجتمع وبما يُحيي تراث بلدنا".وقد استجابت المصارف الخاصة بشكل كبير لهذه التوجهات الرائدة، وفقا للبيانواوضح المحافظ ان "البنك يسعى في مبادرته الجديدة لإعمار شارع المتنبي، مركز الثقافة في بغداد، ومن المتوقع ان تُسهم هذه المشاركات التي تقدمت بها المصارف الخاصة اليوم في تطوير اهم معالم العاصمة بغداد اضافة الى نشاطات مجتمعية اخرى".