وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية

وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى، في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز"، إن الموازنة تضمَّنت اكمال الصيانات الدورية ونصب محطات الدورة المركَّبة في بعض محطات الإنتاج وإنشاء الخطوط الناقلة للطاقة إضافة الى نصب وتشييد المحطات التحويلية والثانوية إضافة الى فكِّ الاختناقات للشبكات ومنها تأهيل مناطق شبكات مناطق محددة بالكامل إضافة إلى شراء العقود للمحطات الإنتاجية.وأضاف أن الأموال المخصصة للموازنة تضمَّنت مشاريع استثمارية وتشغيلية قُسِّمت على قطاعات الإنتاج ولكن لم يحضرنا مجمل ما خصص من أموال الى وزارة الكهرباء”، موضحاً أن “الوزارة أحالت جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية في خمس محافظات هي (كربلاء وواسط وبابل والديوانية والمثنى)، بواقع 755 ميغاواط بعد دراسة العروض المقدمة تجارياً وفنياً.وأكد أن الوزارة وقَّعت على اتفاقٍ شبه مبدئي من خلال صلاحيات مجلس الطاقة مع شركة فرنسية لإنشاء 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية”، موضحاً أن “هذا الاتفاق مبدئي غير ملزم للكهرباءوتابع ،أنه”من المفترض أن تشرع الجولة الأولى بالعمل في محافظات السماوة والديوانية وبابل بالتعاون مع المحافظين لتخصيص قطع الأراضي لأن مشاريع الطاقة الشمسية التي تحتاج إلى مساحات من الأراضي لكل ميغاواط أربعة دوانم من الأرض”، موضحاً أن الشركات بدأت بمزاولة أعمالها بدراسة التربة التي سوف تنشئ عليها تلك المشروعات.