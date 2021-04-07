أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاربعاء

وارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 359 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 354الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 332.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 327.5 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.