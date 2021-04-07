ما بعد الموازنة.. ماذا في جعبة البرلمان للفترة المتبقية من دورته الحالية

عضو لجنة الخدمات البرلمانية جاسم البخاتي، اشار الى ان هنالك العديد من المهام والواجبات التي سيتصدى لها البرلمان بالفترة المقبلة في المجالين الرقابي والتشريعي.وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب وبعد استكمال متطلبات الانتخابات من قوانين مهمة اضافة الى حسم الموازنة وقرار حل مجلس الناوب، فهو أمام مهمة اخرى في التصدي للعديد من الواجبات في الجانبين التشريعي والتنفيذي"، مبينا ان "هنالك العديد من القوانين الحاكمة التي تتعلق في بغداد والمحافظات ومن بينها استكمال قانون العشوائيات الذي انتهينا من القراءة الاولى له وتم تجميده لكن هنالك ضغط من قبل لجنة الخدمات بغية تفعيلها وان يدخل حيز التنفيذ".واضاف البخاتي، ان "الامر الاخر يتعلق باستكمال العديد من الطرق الحديثة والمتضمنة مطاعم وخدمات عالية المستوى ومواقف السيارات ضمن محيط العاصمة، والتي لن تكون بديلا عن الطرق السابقة لكنها مكملة لها ومرادفة بطريقة الاستثمار بعد التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة الاعمار والاسكان وستكون باكورة هذا العمل خلال الاشهر المقبلة تنفيذ مشروع بسمايا – بغداد بطول 20 كيلو متر وبمواصفات راقية جدا وسيكون ممهد لشوارع اخرى تربط بغداد في محافظات ديالى وكركوك وواسط وكربلاء وبابل".وتابع اما "ما يخص الجانب الرقابي، فلدينا العديد من الإجراءات اولها العمل على قضية متابعة 18 مشروع تتعلق بقضية السكن متوقفة بسبب مشاكل في الاستملاك والتنفيذ والإنشاء ما بين المقاولين والمستثمرين ووزارة الاعمار والاسكان"، لافتا الى انه "تم انجاز احد هذه المشاريع و حسم مشكلته المتعلقة بالاستملاك وهو مشروع التاجيات ونعمل على استكمال باقي المشاريع".ولفت الى ان "المهمة الاخرى لدينا متابعة مشروع تحلية البصرة، اضافة الى اللجان المتابعة الى مشاريع مطارات كركوك وبغداد والنجف"، موضحا ان "المشروع المهم والذي سيكون له حيز التركيز الاكبر فهو مشروع ميناء الفاو الكبير بعد وضع التخصيصات له بالموازنة فانه سينطلق سريعا لرفد الموازنة بأموال كبيرة".