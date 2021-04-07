الصحة تطمئن مرضى السرطان: الخدمات الصحية ستكون أفضل من الأعوام الماضية

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الوزارة وفرّت الخدمات الصحية لمرضى السرطان في هذا العام بشكل أفضل من الأعوام الماضية"، مؤكداً أن "أدوية الأمراض السرطانية هذا العام ستكون أفضل من بقية الأعوام الماضية".وأشار إلى أن "الوزارة ستشتري أجهزة المعجلات الخطية للدوائر بعدد جيد، وهي مسؤولة عن علاج السرطان بالإشعاع، إذ ستكون هنالك أجهزة للتشخيص (البتسكان) في بعض الدوائر التي ستفتح، بالاضافة إلى الأجهزة الموجودة في مدينة الطب".وأوضح أن "العراق ليس من البلدان المتصدرة بمُصابي السرطان وهذه الإصابات تحسب بالمعدل، إذ إن عدد الاصابات تحسب لكل 100 الف سنوياً، والآن هي تتراوح من 90 الى 100 حالة لكل 100الف سنوياً".وتابع أن "معظم الدول الاوروبية تصل الاصابات فيها من 200 الى 400 لكل 100 الف سنوياً، ومن بين تلك الدول الدنمارك والنرويج، أما معدل الاصابات في دول الجوار مثل فلسطين وسوريا وتركيا فهي عالية أكثر من العراق".