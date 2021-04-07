فالح الفياض يبحث مع مسؤولين روسيين قضايا الأمن الإقليمي

وقال مكتب الفياض في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفياض بحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بين العراق وروسيا".واضاف البيان انه "خلال الاجتماع جرى بحث التطور الوثيق في العلاقات العراقية الروسية التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين، وتم التأكيد على والاستعداد لتوسيع الاتصالات والتعاون في مجال الأمن".وبحسب البيان، بحث رئيس هيئة الحشـد الشعبي فالح الفياض في لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي، يشار إلى ان الجانب الروسي أكد على موقفه الداعم لوحدة العراق وسيادته.