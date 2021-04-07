دولة القانون: عازمون على ارجاع سعر الصرف السابق

وقال النائب عن الائتلاف خلف عبد الصمد، في بيان تلقته "السومرية نيوز" نؤكد موقفنا المبدئي الثابت برفض رفع سعر صرف الدولار الذي جسدناه بشكل واضح من خلال رفضنا التصويت على الموازنة و نشير في هذا الصدد الى ان ما صرح به رئيس اللجنة المالية هو عار عن الصحة و مجاف للحقيقة و يهدف الى خلط الاوراق و نؤكد ان الشعب العراقي هو اكثر ذكاءً من ان تنطلي عليه محاولات التشويه التي نعتقد ان الاهداف الانتخاببة هي من تقف خلفها.وأضاف، كما نؤكد ان جلسة التصويت على الموازنة كانت الميدان الحقيقي لاثبات الوقوف مع الفقراء و الطبقات الهشة من ابناء شعبنا و ما حصل من تصويت على رفع سعر الصرف في الموازنة هو خطأ كبير يتحمله الذين صوتوا على الموازنة مهما قدموا من تبريرات.وختم بالقول نحن في دولة القانون سنستمر في جهودنا لارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه و الدفاع عن الطبقات الفقيرة و المتوسطة و ذوي الدخل المحدود