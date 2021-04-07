مجلس الوزراء يعلن أسباب تأجيل عقد القمة الثلاثية ببغداد

وقال ناظم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إنه "تقرَّر تأجيل القمَّة الثلاثية على خلفية الظروف الأمنية في الأردن والتي أصبحت معروفة في الإعلام"، مضيفا ان "العراق يقدر هذه الظروف عندما دخل بالشراكة الثلاثية مع الأردن ومصر"، لافتاً الى ان "التأجيل جاء بسبب ما حدث في الاردن".وتابع ان "العراق يقف مع استقرار الاردن وامنه"، مشيراً الى أن "الاردن اصبحت شريكاً اساسياً للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية".واوضح ان "كل من يهدد امن واستقرار الاردن سيعتبر تهديداً لاتفاقياتنا وامننا واستقرارنا".يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تاجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن في بغداد، حيث تم تاجيلها اول مرة بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 26 اذار 2021، تضامناً مع حادثة تصادم قطاريين في مصر والذي أدى الى مقتل واصابة العشرات من المواطنين.