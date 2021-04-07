الصحة تطمئن المواطنين: الوضع الوبائي تحت السيطرة

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزيادة التي حدثت في اخر موقف وبائي بكورونا متوقع وحذرت الوزارة والوزير منذ اشهر من حدوث حالة تفش وبائي اذا استمر عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".واضاف ان "الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة وقادرون على التعامل مع الزيادة الخطيرة"، مشيرا الى ان "لدى الوزارة الاف الاسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا غير مشغولة".وتابع "يمكننا احتواء الاصابات من خلال الالتزام باساسيات الوقاية البسيطة وهي لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون اضافة الى تلقي اللقاح"، داعيا "جميع المواطنين الى تلقي اللقاحات، الا ان اخذ اللقاح لا يعني الاستغناء عن الالتزام بالتوجيهات الوقائية".