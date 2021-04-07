الاسدي يؤكد على اهمية حفظ هيبة الدولة واعادة الثقة بالقوات الامنية

بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ ورد لـ"السومرية نيوز" ذكر ان الاسدي استمع الى بعض المعوقات والمقترحات التي تخدم المواطن وتعزز الوضع الامني في ذي قار .وقدم إيجازاً حول عمل الأجهزة الامنية في المحافظة وما تتطلبهُ المرحلة المقبلة من خطوات عملية تحافظ على الاستقرار في الناصرية وتعيد ثقة المواطن بقوات الشرطة وتحفظ هيبة الدولةكما وناقش الاجتماع وضع خطة عامة لفتح بعض المنشآت والدوائر الحكومية .