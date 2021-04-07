الكعبي: جرائم النظام المقبور لا يمكن نسيانها كونها جرائم ضد الانسانية والحضارة

وقال الكعبي في كلمة القاها خلال حضوره فعاليات مهرجان الشهادة الذي اقامته مؤسسة الشهداء تحت شعار (يوم انتصار الشهيد وسقوط البعث) بمناسبة الذكرى الـ 41 لاستشهاد المفكر الاسلامي السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس)، ان "الذكرى المفجعة والحادثة الأليمة باستشهاد السيد محمد باقر الصدر (رض) كشفت الغطاء عن قبح منهاج البعث وعصابته الظالمة"، مبينا ان "الشهيد الصدر ومن رافقوه من الشهداء كانوا باكورة عمل ومشاريع جهاد واستشهاد لم تتوقف واستمرت الى السيد الشهيد الثاني محمد محمد صادق الصدر ( رض) ومعهم عشرات الالاف من الشهداء الذين قضوا على محراب الحرية دون خوف او تردد او خنوع".واضاف ان "العراقيين عانوا طوال عقود من الجوع والحرمان والبؤس والارهاب البعثي لا سيما عوائل الشهداء والسجناء ومن تعاطف وعاش معاناتهم"، مشيرا الى ان "وقاحة النظام الصدامي دفعته للتعدي على المدن المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، وجرائمه اثقلت كاهل العراق بالديون والدمار وانتهاك حقوق الانسان ودفعت الى تشظي المجتمع ومؤسساته".وشدد النائب الأول على "وجوب انصاف الدماء الطاهرة وحماية آرث الشهداء الكرام كالمقابر الجماعية التي يسعى البعث لطمسها"، واصفا اياها "بالصرخة التي تفزع الطغاة وتوقظ الضمير الانساني من سباته".وطالب "مؤسسات الدولة بتسليط الضوء ودعم البرامج عن تلك الحقبة الظالمة"، داعيا الرئاسات الثلاث والوزارات الى "دعم قانون مؤسسة الشهداء والشرائح الشمولة بأحكامه".وراهن الكعبي "على وعي الشعب في رفض عودة الدكتاتورية وصد محاولة تزييف الحقائق وحرفها حول جرائم البعث"، مؤكدا ان "جميع تلك الجرائم لا يمكن نسيانها او محوها وان طال الزمن كونها جرائم ضد الانسانية والحضارة والحياة الكريمة".