بالفيديو: استحداث طرق لاستقبال طلبة السادس الاعدادي وتطوير قدراتهم التعليمية

تطبيق كافة التوصيات التي من شأنها الحد من انتقال عدوى فايروس كورونا كانت اولى الاجراءات المتبعة بداخل تلك القاعات، حيث تمت المحافظة على التباعد الاجتماعي، وتعفير الاماكن بشكل دوري والزام الطلبة والتدريسين ارتداء الكمامات والكفوف.ومنذ عامين وقطاع التربية يشهد عدم استقرار بحسب معنين بسبب فايروس كورونا الذي عطل العمل بالكثير من المؤسسات حكومية كانت ام اهلية.