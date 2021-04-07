مركبة فضائية تلتقط صورا للمريخ على شكل هلال أحمر مضاء بنور الشمس!

والتُقطت الصور بشكل منفصل فوق نصفي الكرة الشمالي والجنوبي للمريخ بكاميرا متوسطة الدقة في Tianwen-1، أول مهمة صينية بين الكواكب. والنتيجة هي لقطتان رائعتان تُظهران نصف الكرة الشرقي المضيء للمريخ، بما في ذلك السمات السطحية والحافة الخافتة للغلاف الجوي للمريخ. والتُقطت الصور على مسافة حوالي 6850 ميلا (11000 كيلومتر) من المريخ.

وأخذت صورة نصف الكرة الجنوبي للمريخ في 16 مارس، بينما التُقطت لقطة نصف الكرة الشمالي بالكاميرا نفسها في 18 مارس.وتقع Tianwen-1 حاليا في مدار قطبي المريخ، ما يجعله قريبا من سطحه ويصل إلى 174 ميلا (280 كيلومترا) وبعيدا يصل إلى 36660 ميلا (59000 كيلومتر)، وفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).ويسمح المدار للمركبة الفضائية بالمرور فوق موقع الهبوط الأساسي المرشح للمركبة الجوالة الخاصة بالبعثة.وتقوم الكاميرا عالية الدقة للمركبة الفضائية بجمع صور مفصلة لموقع الهبوط المستهدف استعدادا لمحاولة هبوط المركبة في مايو أو يونيو، وفقا لـ CNSA.ووصلت Tianwen-1 إلى المريخ في 10 فبراير، بعد يوم واحد فقط من مسبار Hope (الأمل) التابع لدولة الإمارات، وقبل أسبوع من انطلاق مركبة "بيرسيفيرانس" الجوالة التابعة لناسا.