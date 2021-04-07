بالفيديو: المشهد يتكرر... مشاجرة بالسلاح تطيح بشخصين لم يكونا طرفا في النزاع

فلا تطالب هذه المرأة التي اغرورقت عيناها بالدموع, سوى بأخذ حق أبنها حسام الذي قتل على إثر ما جرى.وما يزيد من تعقيد ألامر, اعتقال شخصين أخرين من العائلة كانوا قد اقدموا على نقل المصابين الى احدى المستشفيات القريبة, بحجة اخذ اقوالهم لكنهم ما زالو ا يقبعون في الحجز, فيما لم يقبض إلا على أحد المهاجمين حسبما يقول عم المجنى عليهم.هذه الطفلة الصغيرة كانت قد زهقت روحها إثر تلك المشاجرة التي استخدم فيها السلاح في مشهد يتكرر بشكل مستمر, إلا ان رعاية آلهية خففت اصابتها لتبقى شاهدة على ما تعرضت له عائلتها .