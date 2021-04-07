بسبب جائحة كورونا.. انخفاض متوسط الأعمار في الاتحاد الأوروبي

وذكرت الوكالة، إنه "في أعقاب تفشي وباء كوفيد – 19 العام الماضي، انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".وأضافت أن "أكبر انخفاض كان في إسبانيا، بخسارة 1.6 عام، مقارنة بعام 2019"، وجاءت بلغاريا في المركز الثاني بخسارة 1.5 عام، تليها ليتوانيا وبولندا ورومانيا، التي شهدت جميعها انخفاضا بمقدار 1.4 عام.ولم تكن هناك إحصائية شاملة متاحة من الاتحاد الأوروبي، لأن إيرلندا لم تبلغ عن البيانات الخاصة بها.