وفاة الممثل البريطاني بول ريتر

شخصية "دياتلوف" الكريهة أداها ببراعة الممثل البريطاني، بول ريتر، الذي توفي قبل ساعات، عن عمر ناهز 54 عاما، إثر معاناته من ورم في المخ، وفق ما أعلن وكيل أعماله.واشتهر ريتر أيضا بدوره في سلسلة أفلام هاري بوتر التي حققت نجاحا فنيا وتجاريا استثنائيا، كما شارك في أعمال عدة أبرزها "عشاء ليلة الجمعة"، وفيلم جيمس بوند "كوانتوم اوف سولاس".وقال وكيل الفنان الراحل: "كان بول ممثلاً موهوبًا بشكل استثنائي، لعب مجموعة متنوعة من الأدوار على المسرح والشاشة بمهارة غير عادية، لقد كان ذكيًا جدًا ولطيفًا ومضحكًا للغاية، سنفتقده كثيرا".